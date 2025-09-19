IN BREVE | Carreggiata chiusa sulla Statale 77 Della Valle di Chienti a Foligno | cambio di viabilità

Sulla SS77var “Della Val di Chienti” è chiuso il tratto in direzione nord dal km 0 al km 17,775, a Foligno (provincia di Perugia) per lavori di manutenzione ordinaria. Le deviazioni vengono segnalate in loco. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: breve - carreggiata

Anas Sicilia. Sulla A19 Palermo - Catania dal 16 settembre parzializzato breve tratto carreggiata tra km 130 e 131 Vai su Facebook

Enna, A19: per realizzazione della linea ferroviaria breve parzializzazione delle carreggiate - X Vai su X

IN BREVE | Carreggia chiusa sulla Statale 77 “Della Valle di Chienti a Foligno: cambio di viabilità; PUGLIA, ANAS: CARREGGIATA CHIUSA SULLA STATALE 613 “BRINDISI-LECCE” A SAN PIETRO VERNOTICO (BR) A CAUSA DI UN INCIDENTE; Carico disperso sulla carreggiata: chiusa la Bradanica direzione Matera ad Ascoli Satriano, traffico deviato a Deliceto.

Frana sulla statale 45 in Val Trebbia, strada chiusa a Montebruno - La strada statale 45 “di Val Trebbia” è stata chiusa al traffico all’altezza del km 41,460, nel comune di Montebruno ... Segnala telenord.it

Anas, riapre al traffico statale Val Trebbia - Rai ed i suoi 939 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... msn.com scrive