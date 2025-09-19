In bici per ricordare Lorenzo I proventi a favore della ricerca
In riviera e nell’entroterra cesenate, si disputa una nuova corsa ciclistica in ricordo di Lorenzo Magnani. L’appuntamento è per domenica ed è dedicato ad un uomo ed un albergatore che era un grande appassionato di ciclismo, il quale gestiva assieme alla famiglia Magnani-Pasolini l’ Hotel Lungomare di Cesenatico, uno dei bike hotel che vanno per la maggiore, tant’è che è frequentato anche da squadre di professionisti. Lorenzo è prematuramente scomparso lo scorso novembre a soli 56 anni a causa di un male incurabile ed è per questo motivo che la moglie e i familiari hanno deciso di devolvere il ricavato scopo benefico per l’ Irst, l’istituto romagnolo per la ricerca sui tumori che ha sede a Meldola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: bici - ricordare
Da Milano a Bologna, la staffetta della memoria: a piedi o in bici da tutta Italia per ricordare la strage alla stazione
Da Rovereto a Capo Nord in bici per ricordare la moglie: l'impresa di Sabatelli
Scopri la Toscana al ritmo giusto: noleggia una bici (e-bike, gravel, road o MTB) e trasforma ogni sosta in uno scatto da ricordare Pianifica la tua prossima esperienza su due ruote taddeibikerentals.com - Discover Tuscany at the right pace: rent a bike (e-b - facebook.com Vai su Facebook
In bici per ricordare Lorenzo. I proventi a favore della ricerca.
In bici per ricordare Lorenzo. I proventi a favore della ricerca - In riviera e nell’entroterra cesenate, si disputa una nuova corsa ciclistica in ricordo di Lorenzo Magnani. Lo riporta ilrestodelcarlino.it