In bici per ricordare Lorenzo. I proventi a favore della ricerca.

In riviera e nell’entroterra cesenate, si disputa una nuova corsa ciclistica in ricordo di Lorenzo Magnani. L’appuntamento è per domenica ed è dedicato ad un uomo ed un albergatore che era un grande appassionato di ciclismo, il quale gestiva assieme alla famiglia Magnani-Pasolini l’ Hotel Lungomare di Cesenatico, uno dei bike hotel che vanno per la maggiore, tant’è che è frequentato anche da squadre di professionisti. Lorenzo è prematuramente scomparso lo scorso novembre a soli 56 anni a causa di un male incurabile ed è per questo motivo che la moglie e i familiari hanno deciso di devolvere il ricavato scopo benefico per l’ Irst, l’istituto romagnolo per la ricerca sui tumori che ha sede a Meldola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

