In Azerbaijan doppietta Ferrari nelle FP2 Hamilton precede Leclerc
Dietro le due "rosse" le Mercedes di Russell e Antonelli BAKU (AZERBAIJAN) - Sussulto Ferrari a Baku. Lewis Hamilton, nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1, ottiene il miglior tempo in 1'41"293, davanti al compagno di squadra Charles Leclerc, che accusa un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Per far suo il decimo titolo costruttori della sua storia, McLaren deve totalizzare 9 punti in più della Ferrari. Per assicurarsi il titolo matematicamente dovrà fare doppietta o doppio podio con vittoria comunque. Oppure infine, fare 9 punti in più di Ferrari ma al tem
