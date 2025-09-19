Livorno, 19 settembre 2025 – Oltre 10mila persone in strada a Livorno nel giorno della mobilitazione per Gaza e per il popolo Palestinese. Partito da piazza del Luogo Pio, al grido di "Palestina libera" il lungo corteo dopo essere arrivato in piazza Grande si è diretto verso il monumento dei Quattro mori e poi ha attraversato il ponte di Santa Trinità, per concludersi davanti al Varco Fortezza, al porto cittadino. Al corteo hanno partecipato anche Nicola Fratoianni di Avs e il sindaco di Livorno Luca Salvetti con alcuni componenti della giunta. "Mobilitazione riuscita. Dalla Toscana oggi parte un messaggio forte: fermate il genocidio a Gaza", sottolinea il segretario Cgil toscano Rossano Rossi, presente anch’egli in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil nella regione (con esenzioni dei settori dei servizi pubblici essenziali). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In 10mila a Livorno per la manifestazione pro Gaza nel giorno dello sciopero generale della Cgil