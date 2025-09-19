Impianto rifiuti nella ex Isolmer | la Gesia presenta ricorso dopo lo stop
Dopo oltre 11 anni non si ferma la battaglia legale tra la Gesia e la comunità di Teano in merito alla realizzazione di un impianto di gestione dei rifiuti in località Santa Croce, nell'ex Isolmer. Pochi giorni fa il Consiglio di Stato sembrava aver scritto la parole fine sulla vicenda. 🔗 Leggi su Casertanews.it
