Impianto Bess a San Damaso parlamentari e comitato incontrano la viceministro

Rispetto al progetto Bess di San Damaso di Modena, il quale presenta importanti criticità, tanto che i cittadini della frazione sono riuniti da tempo in un Comitato, i deputati Stefano Vaccari (Pd) e Stefania Ascari (M5S), insieme al presidente Giancarlo Panini e altri tre rappresentanti del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: impianto - bess

Impianto Bess, è scontro: "Bene la Conferenza ma no a logiche feudali"

Il Movimento 5 Stelle accende i riflettori sul progetto del mega impianto BESS (Battery Energy Storage System) che sorgerà a Borgo Sabotino, a pochi passi dal sito dell’ex centrale nucleare - facebook.com Vai su Facebook

Fuori dai nuovi obblighi gli impianti in corso di realizzazione. Nel documento dei Vigili del Fuoco: distanze minime, requisiti al fuoco, BESS, manutenzione e adempimenti per SCIA - X Vai su X

Il governo risponde al territorio . Il Pd non pensa al bene della città; Campi di accumulatori a San Damaso, ancora fermo l'iter ministeriale per i due Bess che il Comune ha bocciato; Residenti in rivolta a San Damaso: «No ai 160 container-batteria».

Progetto BESS a San Damaso: il Comitato cittadino incontra il Ministero dell’Ambiente: 'Passo importante e tempi lunghi, sulle garanzie non molliamo' - Politica: Soddisfatti del confronto i referenti del comitato cittadino. Si legge su lapressa.it

Impianto Bess, la svolta: "C’è l’ok del ministero alla conferenza dei servizi per discutere le criticità" - Lo annunciano Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitanò di Fratelli d’Italia "Abbiamo incontrato i residenti e il comitato di San Damaso. Segnala msn.com