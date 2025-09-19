Non è stata un’estate banale quella delle due squadre imolesi di pallacanestro. La priorità in casa Andrea Costa e Virtus era ristrutturarsi dal punto di vista societario e iscriversi al campionato di B Nazionale. Un obiettivo di vitale importanza, come è facile intuire, che è stato raggiunto con relativa facilità e che mantiene l’attenzione alta su entrambe le compagini. L’ Andrea Costa ha varato il nuovo consorzio, sulle cui spalle dovrà poggiare la gestione sportiva, chiudendo di fatto col passato. Si è chiusa l’era Domenicali, che pur con i suoi alti e bassi ha segnato un’epoca per i biancorossi, con i fasti della serie A, fino alle difficoltà degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imola riparte di slancio per assicurare continuità e spettacolo al PalaRuggi