Immensa Rosa | concerto comunitario per ricordare Rosa Balistreri nell’anniversario della morte

Agrigentonotizie.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trentacinque anni dopo la sua scomparsa, Licata rende omaggio a Rosa Balistreri, voce irripetibile della Sicilia del Novecento. Sabato 20 settembre, alle ore 21 in via Principe di Napoli, il Comune organizza “Immensa Rosa”, evento realizzato con il patrocinio del Libero Consorzio dei Comuni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: immensa - rosa

Immensa Rosa”: concerto comunitario per ricordare Rosa Balistreri nell’anniversario della morte.

Cerca Video su questo argomento: Immensa Rosa Concerto Comunitario