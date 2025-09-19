Ilaria Salis teme il ritorno in cella e il portavoce di Orbán le invia le coordinate del carcere per non sbagliare strada…
Ilaria Salis, fresca di immunità parlamentare – e determinata a portare a casa il risultato con la ciambella dei colleghi chiamati a pronunciarsi in Juri – si dice spaventata ma pronta a lottare contro l’assolutismo. Ma nel frattempo, tra un’accusa e una sferzata al governo ungherese, si ritrova sul radar del portavoce di Viktor Orbán: Zoltan Kovacs. Voto sull’immunità per Ilaria Salis, conto alla rovescia al via. Il quale, in un caustico riferimento ai futuri sviluppi della questione sulla sua immunità parlamentare – che le ha permesso di uscire da una prigione ungherese, e ora al vaglio del Parlamento europeo – con la precisione di un Gps nelle scorse ore ha puntato il suo mirino su un bersaglio ben preciso: 47. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
«Sono giorni difficili. Ho fiducia nei miei colleghi chiamati al voto sull'immunità, ma sì, sono preoccupata. Lo scenario che potrebbe aprirsi è terrificante». Lo afferma, in un'intervista a La Repubblica, Ilaria Salis, eurodeputata di Avs. Martedì voterà la commissio Vai su Facebook
