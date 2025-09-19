Ilaria Salis | Revoca dell’immunità? Scenario terrificante E Orban segue Trump | Antifa organizzazione terroristica

Appena 24 ore fa Donald Trump ha designato il movimento di sinistra radicale Antifa come "organizzazione terroristica". E ora anche il governo ungherese di Viktor Orban decide esplicitamente di percorrere la stessa strada. E riconduce a questo gruppo anche l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis, che oggi su Repubblica si dice preoccupata rispetto alla sua revoca dell'immunità, sulla quale deve esprimersi Strasburgo. Se martedì 23 settembre la commissione Affari legali del Parlamento europeo sceglierà il sì, allora il 7 ottobre voterà l'assemblea plenaria, a maggioranza semplice. E quel voto deciderà il suo destino.

«Sono giorni difficili. Ho fiducia nei miei colleghi chiamati al voto sull'immunità, ma sì, sono preoccupata. Lo scenario che potrebbe aprirsi è terrificante». Lo afferma, in un'intervista a La Repubblica, Ilaria Salis, eurodeputata di Avs.

