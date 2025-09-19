Ilaria Salis martedì la decisione sull’immunità | Vivo giorni di terrore temo la vendetta di Orban

Il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, in risposta ad un Tweet dell'Eurodeputata ha condiviso le coordinate del carcere di Marianosztra, in Ungheria. "Una minaccia, ma non un'eccezione", ha spiegato Salis, chiarendo che in Ungheria ad attenderla vi sarebbe quello che ha definito un processo-farsa con una condanna già decisa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

