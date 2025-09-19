Ilaria Salis martedì la decisione sull’immunità | Vivo giorni di terrore temo la vendetta di Orban
Il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, in risposta ad un Tweet dell'Eurodeputata ha condiviso le coordinate del carcere di Marianosztra, in Ungheria. "Una minaccia, ma non un'eccezione", ha spiegato Salis, chiarendo che in Ungheria ad attenderla vi sarebbe quello che ha definito un processo-farsa con una condanna già decisa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Ceffone giudiziario per Ilaria Salis: il pm di Milano chiede di archiviare la sua denuncia contro Salvini
Ilaria Salis "aveva assaltato un gazebo della Lega", procura chiede archiviazione per Salvini: "Era diritto di critica"
Ilaria Salis contro le nozze da favola di Bezos. Ma per vendere il suo libro usa Amazon
Ilaria Salis: "Se mi revocano l'immunità, si apre uno scenario terrificante. Orbán vuole solo la vendetta"
Il portavoce di Orbán attacca (ancora) Salis su X. Martedì il primo voto sull'immunità ? L'articolo di Gianluca De Rosa A pochi giorni dal voto europeo per la revoca dell'immunità a Ilaria Salis il governo ungherese torna ad attaccare l'europarlamentare di Avs
Ilaria Salis, a rischio l’immunità da eurodeputata - Se la commissione dovesse dare il via libera, la decisione definitiva passerà all’aula plenaria di Strasburgo. Riporta mbnews.it
Immunità di Ilaria Salis in ballo a Bruxelles, il portavoce di Orban le manda le coordinate del carcere - In commissione Affari legali dell'Europarlamento si decide sulla revoca dell'immunità di Ilaria Salis, oggetto di intimidazioni del portavoce di Orban ... virgilio.it scrive