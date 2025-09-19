Ilaria Salis adesso ha paura di finire in carcere | Rischio un mandato d’arresto europeo
Ilaria Salis ha paura di finire in carcere. La sua immunità europarlamentare è in bilico. E ieri un portavoce del governo Orbán ha indicato in un tweet a lei le coordinate di un carcere di massima sicurezza. «Sono giorni difficili. Ho fiducia nei miei colleghi chiamati al voto sull’immunità, ma sì, sono preoccupata. Lo scenario che potrebbe aprirsi è terrificante», dice in un’intervista a Repubblica. Il voto sarà martedì 23 settembre in commissione affari legali al Parlamento Europeo. Poi l’aula il 7 ottobre. «Due date decisive per la mia vita, io credo anche per la democrazia. Se il parlamento dovesse revocarmi l’immunità, ripartirebbe il mio processo a Budapest: un processo farsa, con una sentenza già scritta, svolto in assenza di garanzie democratiche. 🔗 Leggi su Open.online
Ilaria Salis adesso ha paura di finire in carcere: «Rischio un mandato d’arresto europeo» - Salis sa che l’Ungheria potrebbe emettere un mandato d’arresto europeo: «Potrebbero prendermi a Strasburgo, subito dopo il voto, in Italia, a Bruxelles. Da open.online
Il caso Ilaria Salis. Forza Italia vacilla sulla immunità. Orbán le invia le coordinate del carcere - Martedì il voto in commissione giuridica a Bruxelles: nel centrodestra FdI e Lega scatenati contro l’eurodeputata di Avs, dubbi in Forza Italia. huffingtonpost.it scrive