Ilaria Salis 23 settembre voto su revoca immunità parlamentare rischio mandato d' arresto Lega | Intollerante estremista fuori da Strasburgo

Ilgiornaleditalia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'europarlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra è accusata in Ungheria di aver picchiato due militanti di estrema destra. "Se votassero per la revoca, lo scenario che potrebbe aprirsi per me sarebbe terrificante" afferma Salis mentre il portavoce del governo ungherese risponde indicando le coordinate. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

