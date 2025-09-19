Ilaria Salis 23 settembre voto su revoca immunità parlamentare rischio mandato d' arresto Lega | Intollerante estremista fuori da Strasburgo
L'europarlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra è accusata in Ungheria di aver picchiato due militanti di estrema destra. "Se votassero per la revoca, lo scenario che potrebbe aprirsi per me sarebbe terrificante" afferma Salis mentre il portavoce del governo ungherese risponde indicando le coordinate. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Viktor Orban decide esplicitamente di percorrere la stessa strada. E riconduce a questo gruppo anche l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis, che oggi su Repubblica si dice preoccupata rispetto alla sua revoca dell'immunità, sulla quale deve esprimersi Strasburgo.
Ilaria Salis: "Revoca dell'immunità? Scenario terrificante". E Orban segue Trump: "Antifa organizzazione terroristica"
Salis: 'Se l'europarlamento mi revoca l'immunità Orban si vendicherà'; Il 23 settembre il Juri di Strasburgo decide sull’immunità di Ilaria Salis; Ilaria Salis, il 23 settembre la prima decisione sull'immunità. Budapest risponde con le coordinate di un carcere.
