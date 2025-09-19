Il video straziante di una balena e il suo cucciolo intrappolati in una rete antisqualo

Un drone ha ripreso una megattera e il suo cucciolo rimasti intrappolati in una rete antisqualo in Australia. I cetacei sono stati liberati, ma non è la prima volta che accade e l’episodio riaccende il dibattito sull’impatto di queste barriere sulla fauna marina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: straziante - balena

I pesci nuotano insieme allo squalo balena morto: il commovente video dall'Acquario; Il video di questa tartaruga marina morta che galleggia circondata da una distesa di plastica è davvero straziante; The Old Oak di Ken Loach, vecchia quercia del cinema d’impegno.

Il video straziante di una balena e il suo cucciolo intrappolati in una rete antisqualo - Un drone ha ripreso una megattera e il suo cucciolo rimasti intrappolati in una rete antisqualo in Australia. Si legge su fanpage.it

Salta e balla sul dorso di un enorme squalo balena: il video virale - Un uomo si è fatto riprendere mentre salta e balla sul dorso di uno squalo balena nel Golfo Persico nel 2023. Lo riporta msn.com