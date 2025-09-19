Il Ventennale di Kiratech spa | due decenni di innovazione al servizio delle imprese

Verona, 19 settembre 2025 – Si è svolto nella giornata di mercoledì 17 settembre nella cornice del Castelvecchio di Verona il Ventennale “Fabbrica AI” di Kiratech, azienda veronese specializzata in ambito cloud al supporto di attività italiane ed europee nei percorsi di trasformazione digitale. Una festa dedicata all’innovazione e al futuro digitale; una giornata di panel tematici e sessioni di speech per celebrare i primi venti anni di tecnologia e sviluppo tecnologico. Nel corso del pomeriggio si sono succeduti tre momenti di riflessione e di approfondimento su tematiche fondanti per l’azienda: AI, Platform Engineering e Security. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Il Ventennale di Kiratech s.p.a: due decenni di innovazione al servizio delle imprese