Il turismo invasivo dei safari è ancora un tema sottovalutato
Il ghepardo si muove lentamente, ha l’aria perplessa. Intorno a lui sono piazzate una decina di jeep e un centinaio di obiettivi lo puntano. Non ci sono situazioni di pericolo, né bracconieri né occidentali con la perversione della caccia, ma certamente una situazione di stress che dovrebbe essere inusuale nella selvaggia savana. Incontrare un ghepardo non è facile neppure al Serengeti o al Masai Mara: sono animali fragili, molto riservati e timidi rispetto ai loro arroganti cugini leoni, e tra l’altro a pericolo estinzione. È chiaro, perciò, che ci sia una certa eccitazione tra i fortunati turisti che sono riusciti ad incontrarne un gruppo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: turismo - invasivo
#Santiago de Compostela soffocata dall’#overtourism: affitti alle stelle, residenti dimezzati e centro storico invaso dai pellegrini , tra #turismo e proteste - X Vai su X
Gran Turismo Officina di Crociati Gianni - facebook.com Vai su Facebook
Turismo, l'ultima moda: la nuova frontiera è lo “ski safari” sulle Dolomiti - Sette giorni di discese sulla neve fra le più belle piste delle Dolomiti, ogni giorno con un itinerario diverso e con un altrettanto diverso pernottamento in ... Riporta ilgazzettino.it