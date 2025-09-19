Il ghepardo si muove lentamente, ha l’aria perplessa. Intorno a lui sono piazzate una decina di jeep e un centinaio di obiettivi lo puntano. Non ci sono situazioni di pericolo, né bracconieri né occidentali con la perversione della caccia, ma certamente una situazione di stress che dovrebbe essere inusuale nella selvaggia savana. Incontrare un ghepardo non è facile neppure al Serengeti o al Masai Mara: sono animali fragili, molto riservati e timidi rispetto ai loro arroganti cugini leoni, e tra l’altro a pericolo estinzione. È chiaro, perciò, che ci sia una certa eccitazione tra i fortunati turisti che sono riusciti ad incontrarne un gruppo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il turismo invasivo dei safari è ancora un tema sottovalutato