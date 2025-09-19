Il treno da Mosca a Kaliningrad potrebbe far scoccare la scintilla | gli scenari possibili di una guerra nei Paesi Baltici 

Estonia, Lettonia e Lituania: alta tensione in tutto il fianco a Est, dove si teme un'invasione delle truppe di Putin. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Dagli altoparlanti della stazione di Vilnius parte annuncio contro Putin diretto ai passeggeri del treno Mosca-Kaliningrad; Blocco di Kaliningrad, la Lituania applica le sanzioni. Si riaccende la tensione Europa-Russia; Perché la Lituania sta bloccando le merci verso la base russa di Kaliningrad.

treno mosca kaliningrad potrebbeLa paura dei «piccoli» Baltici (e il balzo delle spese militari). Il rischio di una scintilla nell'enclave russa di Kaliningrad - Estonia, Lettonia e Lituania: alta tensione in tutto il fianco a Est, dove si teme un'invasione delle truppe di Putin ... Secondo corriere.it

treno mosca kaliningrad potrebbeTreni deragliati in Russia, l'Ucraina rivendica. Meloni: "Putin non vuole la pace, aiutiamo Kiev" - Dopo la violazione dello spazio aereo da parte di Mosca, denunciata dalla Romania, il fronte orientale dell'Europa si fa più caldo. Segnala today.it

