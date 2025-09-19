Il tour mondiale di Raye fa tappa in Italia unica data a Bologna
Milano, 19 set. (askanews) – Con oltre 10 miliardi di stream globali è una delle artiste più premiate e influenti al mondo. La star internazionale Raye pubblica oggi, 19 settembre 2025, il suo attesissimo nuovo singolo e video “WHere is my husband!”. Raye ha presentato in anteprima il brano come apertura del suo acclamato set da headliner al Glastonbury di questa estate, per poi portarlo anche sui palchi di festival come All Points East e Montreux Jazz Festival. “Where is my husband!” è un’ode ironica e sincera alla ricerca dell’anima gemella, un’esplosione di energia che unisce ottoni funky, beat r&b e un elegante soul pop. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
