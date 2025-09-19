Il tour del Carlino arriva oggi a Cesena Talk show alla Malatestiana con i protagonisti della città

Cesena, 19 settembre 2025 – Il tour celebrativo per i 140 anni del Resto del Carlino fa tappa oggi a Cesena. L’appuntamento aperto a tutti i lettori e i cittadini è alle 18 nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana. Un evento speciale, un talk show con tanti ospiti tra i protagonisti della vita cittadina nei vari ambiti, dalla politica alla società, dal volontariato allo sport, allo spettacolo. Lo speciale: i 140 anni de il Resto del Carlino L’iniziativa si aprirà con il saluto del vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini. Poi entreranno in scena uno per volta, con la formula ‘Caffè Carlino’, tutti gli invitati alla manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il tour del Carlino arriva oggi a Cesena. Talk show alla Malatestiana con i protagonisti della città

