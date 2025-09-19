il tempo della pace nella pistoia medioevale

Un mercato che sembra rispolverato da un tempo lontano secoli e un accampamento, tra tende e calderoni. Tutto intorno uno scenario che arriva direttamente dal Medioevo. E allora capiterà di assistere a incontri di scherma storica, esibizioni di danze medievali e rinascimentali, spettacoli di sbandieratori e musici, altri con spade, tamburi e fuoco vero, d’incontrare trampolieri o giullari e giocolieri mentre si cammina per la piazza. Tutto questo è "Pistoia Medioevo- 1322 Tempus Pacis", manifestazione a marchio Compagnia dell’Orso (in collaborazione con la Società Pistoiese di Storia Patria e il sostegno di Fondazione Caript) che in un programma fitto di eventi occuperà piazza del Duomo nelle giornate di domani, sabato 20 e domenica 21 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

