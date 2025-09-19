Il tempo della Pace nella Pistoia medioevale
Un mercato che sembra rispolverato da un tempo lontano secoli e un accampamento, tra tende e calderoni. Tutto intorno uno scenario che arriva direttamente dal Medioevo. E allora capiterà di assistere a incontri di scherma storica, esibizioni di danze medievali e rinascimentali, spettacoli di sbandieratori e musici, altri con spade, tamburi e fuoco vero, d’incontrare trampolieri o giullari e giocolieri mentre si cammina per la piazza. Tutto questo è "Pistoia Medioevo- 1322 Tempus Pacis", manifestazione a marchio Compagnia dell’Orso (in collaborazione con la Società Pistoiese di Storia Patria e il sostegno di Fondazione Caript) che in un programma fitto di eventi occuperà piazza del Duomo nelle giornate di domani, sabato 20 e domenica 21 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: tempo - pace
Strage di Ustica, 45 anni senza verità: "Chi ha potuto abbattere un aereo civile in tempo di pace?"
Uomini e donne, è crisi tra Marcello e Giada: "Solo il tempo potrà mettere ordine e pace"
“Accordo possibile in due settimane”, Netanyahu non chiude alla pace a Gaza ma prende tempo. Intanto Hamas si prepara al rilascio degli ostaggi
? La mostra “Giuseppe Ungaretti, una voce di guerra in tempo di pace” sarà inaugurata sabato 20 settembre, alle 18.00, nella sala Oratorio Don Tonzar di Monfalcone. A seguire, ci sarà la lettura scenica degli allievi del corso di recitazione dell’Università - facebook.com Vai su Facebook
Il tempo della Pace nella Pistoia medioevale; Ecco “Stop War”, l’iniziativa a favore della pace in Ucraina promossa dal Pistoia Basket con Comune, Conad e Caritas; Pistoia del Trecento, un tuffo nel medioevo.
Il tempo della Pace nella Pistoia medioevale - Domani e domenica in piazza del Duomo l’accampamento del 1322 con danze, sbandieratori e giocolieri. Secondo lanazione.it
Pistoia del Trecento, un tuffo nel medioevo - Sabato 20 e domenica 21 settembre Piazza del Duomo accoglierà sbandieratori, musici, arcieri, giullari e cantastorie. Si legge su msn.com