Il tasto anti-paura nato a Milano ora vigila sulle strade dei Balcani

Dalla periferia milanese alle piazze delle capitali balcaniche, un piccolo dispositivo nato per proteggere chi si sente fragile si appresta a diventare un alleato quotidiano oltre confine. Winlet, simbolo di ingegno italiano, trasforma la paura in sicurezza e dimostra che un’idea può farsi impresa capace di percorrere lunghe distanze. L’ambizione che attraversa i confini La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Il tasto anti-paura nato a Milano ora vigila sulle strade dei Balcani.

