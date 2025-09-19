Il sushi al mercato di piazza Wagner | Io da garzone a titolare in 15 anni

È arrivato a Milano dallo Sri Lanka 15 anni fa e ancora non sapeva che piazza Wagner sarebbe diventata la sua seconda casa, il posto di lavoro che non avrebbe più lasciato. Nel mercato comunale coperto nato nel 1929, il più antico della città, il trentanovenne Gayan Hembadura ha imparato “l’arte del sushi“: "Sono partito come lavapiatti e oggi sono titolare", dice orgoglioso. Il suo locale, che si trova tra le postazioni della struttura, si chiama “ Kiosko – Sushi and more “ ("ha mantenuto lo stesso nome dopo i passaggi di testimone tra diversi titolari) ed è un punto di riferimento sia a pranzo e sia a cena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

