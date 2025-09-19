Il suo cane scivola nel Naviglio lui si butta per salvarlo L’abbiamo recuperato assieme all’animale era esausto | le parole dei soccorritori

Nel pomeriggio di giovedì 18 settembre, poco dopo le 16.30, un cane è caduto nel Naviglio Grande, all’altezza di via Lodovico il Moro a Milano. L’animale, avvicinatosi troppo al bordo, è scivolato in acqua ed è stato subito raggiunto dal proprietario, un uomo di 62 anni, che si è tuffato per salvarlo. Dopo averlo afferrato, entrambi si sono trovati bloccati contro il muro verticale dell’argine, spinti dalla corrente, senza possibilità di risalire autonomamente. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno chiamato immediatamente il 112. Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco con il Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), un’ambulanza del 118 e la polizia locale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

