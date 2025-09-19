Il successo del razzo riutilizzabile posiziona Honda nel settore spaziale giapponese

La casa giapponese ha deciso di accettare la sfida dei trasporti sostenibili spaziali, completando con successo un test di lancio con un razzo completamente riutilizzabile. Sebbene Honda si trovi ancora in una fase di ricerca sperimentale, l'evento rappresenta un incredibile traguardo per l'azienda, che ha annunciato un lancio suborbitale entro il prossimo 2029. Il razzo riutilizzabile di Honda. Il progetto è nato nel 2021, con l'intenzione di realizzare un razzo che potesse garantire stabilità di volo durante il lancio, nella discesa fino alla fase di atterraggio. I test hanno avuto inizio a partire dal 2024, nella città di Taiki, nell'isola di Hokkaido.

