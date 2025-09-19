Il sorprendente segreto del bucato nell’antica Roma
Quando pensiamo all’antica Roma, ci vengono in mente battaglie, grandi imperatori, acquedotti e anfiteatri. Eppure, tra le abitudini quotidiane dei Romani si nasconde un dettaglio tanto curioso quanto. poco profumato: l’uso dell’urina come detersivo. L’urina, risorsa preziosa. Per i Romani nulla andava sprecato, nemmeno ciò che oggi considereremmo uno scarto. L’urina, ricca di ammoniaca, aveva infatti proprietà detergenti e sgrassanti. Questa sostanza, che si sviluppa naturalmente nella decomposizione dell’urina, si rivelava particolarmente efficace nel rimuovere lo sporco, le macchie e i grassi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
