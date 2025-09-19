Firenze, 19 settembre 2025 – Sempre più giovani hanno dipendenze, e sempre più spesso si combinano varie sostanze psicoattive, come Thc (principio contenuto nella marijuana ), cocaina, psicofarmaci fuori prescrizione medica, alcol. È l’allarmante dato che emerge dal Bollettino socio epidemiologico 2024 del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della Asl Toscana Centro. La droga più diffusa tra i ragazzi continua a essere l’hashish, ma tra i nuovi pazienti prevale la cocaina, mentre è l’eroina ad essere usata tra quelli in carico da più tempo. Nel dato della cocaina però è compresa una droga in rapida diffusione (non solo tra fiorentini, pratesi e pistoiesi, ma a livello mondiale): il crack, un derivato della cocaina, estratto mediante processi chimici (che lo rendono ancora più tossico). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sopravvento della cocaina, il profilo: maschi e 14enni, dilaga anche il crack