Il sondaggista Noto | Gli indecisi sono il 16% Sceglieranno sulla sanità

Quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Claudio Capanni Giani in spolvero al 58%, Tomasi giù di 18 punti. Antonio Noto, lei stima gli indecisi al 16%. Bastano per il ribaltone? "Una parte di indecisi non andrà a votare e, quelli che lo faranno, si distribuiranno fra i tre candidati". Dunque niente ballottaggio nonostante gli scivoloni del Pd? Dal caso Bugetti a Prato al cubo nero. "La differenza fra Giani e Tomasi è abbastanza ampia. Ci potrà essere un riavvicinamento, ma non un’inversione di tendenza". Il ritardo nell’ufficializzazione dei candidati a chi ha giovato? "Non ha fatto bene al centrodestra. Basti pensare anche alla Campania dove avrebbe potuto approfittare del dissidio fra De Luca e il Pd quattro mesi fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

