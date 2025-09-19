Il sogno spezzato di Alvaro | si auto-espelle dagli Stati Uniti poco prima del diploma

Arrestato a poche settimane dal diploma, un 18enne guatemalteco sceglie l’auto-espulsione dagli Stati Uniti. Il suo avvocato accusa: “È stanco di essere isolato” Poche settimane lo separavano dal diploma. Un traguardo sognato, inseguito e conquistato con sacrifici e duro lavoro. Ma per Alvaro Velasquez, 18 anni, quel sogno si è spezzato in un istante, per mano degli agenti dell’immigrazione. Fermato dall’ICE a Long Island, l’adolescente ha preso una decisione che ha dell’incredibile: auto-espellersi, lasciando gli Stati Uniti e la vita che si era costruito. – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Il sogno spezzato di Alvaro: si auto-espelle dagli Stati Uniti poco prima del diploma

In questa notizia si parla di: sogno - spezzato

Dramma Diogo Jota: quel sogno spezzato con il Napoli nel 2020 | Il cordoglio degli azzurri

Italia femminile, sogno spezzato al 119’: le Azzurre fuori dall’Europeo tra lacrime e orgoglio

Il sogno spezzato di Katerina Siniakova: il suo ultimo post prima del ritiro di Sinner

Un dolore immenso scuote oggi lo sport e tutti noi. Matteo Franzoso, giovane talento dello sci azzurro, ci ha lasciati a soli 25 anni dopo una caduta in allenamento con la Nazionale. Un ragazzo, un atleta, un sogno spezzato troppo presto. Alla sua famiglia, ai s - facebook.com Vai su Facebook

Incidente Treviso, tragica corsa tra auto: così si è spezzato il sogno di Eralda e Barbara; Un pentito: 'Dalla Chiesa fu ucciso dal boss della 'ndrangheta, Nicola Alvaro'.

Il «sogno spezzato» di Piersanti Mattarella: i killer sconosciuti e le nuove indagini, 45 anni dopo - Pizzo Sant’Anna, San Martino delle Scale (Monreale): è l’agosto del 1965, Piersanti Mattarella (a destra) è con i fratelli (da sinistra) Sergio e Antonino e il figlio, il piccolo Bernardo. Scrive roma.corriere.it