il sito archeologico diventa un museo

A San Casciano, il sito archeologico di Poggio la Croce, noto finora solo agli addetti ai lavori, si trasforma in un vero e proprio museo a cielo aperto, un percorso didattico e naturalistico che promette di riscrivere un pezzo di storia locale. Il progetto è frutto di un accordo tra la Soprintendenza, il Comune, la famiglia Antinori e la Società Italiana Archeologia Mediterranea (Siam) e arriva dopo 10 anni di scavi e indagini. Le ricerche hanno riportato alla luce i resti di un’antica necropoli etrusca, poi trasformatasi in un villaggio fortificato con strutture dedicate alla fusione dei metalli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

