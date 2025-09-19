Ferrara, 19 settembre 2025 – Una polemica annunciata. La richiesta avanzata dalla civica di Anselmo finalizzata a sospendere l’utilizzo del taser da parte della Polizia Locale scatena la replica immediata del sindaco Fabbri e dei sindacati degli agenti. Il primo cittadino prede una posizione netta: “ Penso che nessun buon cittadino abbia motivo di sentirsi preoccupato dal taser – scandisce Fabbri –. Per questo non comprendo la Civica Anselmo che ne chiede la sospensione “a tutela dei cittadini”: un controsenso, a meno che il centrosinistra non continui a pensare prima ai criminali e poi alle persone perbene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco Fabbri difende il taser: “È a tutela dei cittadini”. E il Sap: “Basta pregiudizi”