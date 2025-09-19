Progetti futuri e possibili ritorni nel mondo cinematografico di Julia Roberts. Nel panorama del cinema internazionale, alcune attrici di grande calibro continuano a mantenere un ruolo di primo piano grazie a progetti di rilievo e nuove interpretazioni. Tra queste, Julia Roberts si distingue per le sue recenti attività e per i segnali che indicano un possibile ritorno sul grande schermo in ruoli di grande impatto. La sua partecipazione a produzioni attualmente in fase di sviluppo testimonia la volontà di ampliare e rinnovare il suo percorso artistico. possibile coinvolgimento in un sequel di “Il matrimonio del mio migliore amico”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il sequel di il matrimonio del mio migliore amico con julia roberts e luca Guadagnino alla regia