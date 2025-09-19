Il sequel di il matrimonio del mio migliore amico con julia roberts e luca Guadagnino alla regia
Progetti futuri e possibili ritorni nel mondo cinematografico di Julia Roberts. Nel panorama del cinema internazionale, alcune attrici di grande calibro continuano a mantenere un ruolo di primo piano grazie a progetti di rilievo e nuove interpretazioni. Tra queste, Julia Roberts si distingue per le sue recenti attività e per i segnali che indicano un possibile ritorno sul grande schermo in ruoli di grande impatto. La sua partecipazione a produzioni attualmente in fase di sviluppo testimonia la volontà di ampliare e rinnovare il suo percorso artistico. possibile coinvolgimento in un sequel di "Il matrimonio del mio migliore amico".
Il matrimonio del mio migliore amico: Celine Song scriverà il sequel del film con Julia Roberts
Il sequel del matrimonio del mio migliore amico scritto da Celine Song con Julia Roberts
Sequel del matrimonio del mio migliore amico: tutte le novità
Julia Robers conferma che sì, si sta sviluppando un sequel per IL MATRIMONIO DEL MIO MIGLIORE AMICO, e che la produzione ne sta discutendo con lei. Non solo: se ci fosse occasione, Luca Guadagnino si offre di dirigerlo in un lampo!
