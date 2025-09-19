Il Senato della Repubblica aderisce alle iniziative previste in occasione della XVIII Giornata nazionale SLA Sclerosi Laterale Amiotrofica

Iodonna.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

R oma, 18 set. (askanews) – La facciata di Palazzo Madama si colora di verde dal tramonto di giovedì 18 settembre all’alba di venerdì 19 per l’adesione del Senato della Repubblica alle iniziative previste in occasione della XVIII Giornata nazionale SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica). Leggi anche › Che cos’è la SLA, la malattia che ha colpito l’attore Eric Dane   iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Giornata Nazionale SLA: la facciata Palazzo Madama si colora di verde iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

