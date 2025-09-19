Il segreto del successo di The Bourne Legacy | perché sta conquistando lo streaming 13 anni dopo

A volte, i film di culto nascono nei luoghi più inaspettati. Non parliamo di capolavori, ma di pellicole che, pur con i loro difetti, creano una connessione speciale con una nicchia di pubblico. E a volte, questi film di culto possono emergere anche all’interno di franchise di successo, come nel caso di The Bourne Legacy. Tutti ricordano la trilogia di Bourne con Matt Damon, considerata un pilastro del cinema d’azione moderno. Ma il quarto capitolo, The Bourne Legacy, con Jeremy Renner nei panni di Aaron Cross, è stato spesso trascurato. Tredici anni dopo la sua uscita, questo film sta vivendo una seconda giovinezza sulle piattaforme streaming, conquistando un pubblico nuovo e più ampio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

