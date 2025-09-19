Il segreto del successo di The Bourne Legacy | perché sta conquistando lo streaming 13 anni dopo
A volte, i film di culto nascono nei luoghi più inaspettati. Non parliamo di capolavori, ma di pellicole che, pur con i loro difetti, creano una connessione speciale con una nicchia di pubblico. E a volte, questi film di culto possono emergere anche all’interno di franchise di successo, come nel caso di The Bourne Legacy. Tutti ricordano la trilogia di Bourne con Matt Damon, considerata un pilastro del cinema d’azione moderno. Ma il quarto capitolo, The Bourne Legacy, con Jeremy Renner nei panni di Aaron Cross, è stato spesso trascurato. Tredici anni dopo la sua uscita, questo film sta vivendo una seconda giovinezza sulle piattaforme streaming, conquistando un pubblico nuovo e più ampio. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: segreto - successo
Bacelor in paradise: il segreto del successo della nuova stagione
Questa sitcom amata che doveva avere successo e come è diventata un cult segreto
Personalizzazione e design: il segreto del successo nel commercio elettronico
La segreto del successo di "Crying at the discotheque" Gli Alcazar nel backstage di #Radio2 al microfono di @martina.martorano per “Suzuki Jukebox - La notte delle hit” Vai su Facebook
Aerodinamica in Formula 1: il Segreto del Successo dei Top Team Svelato da un Ex Sauber e Toyota - X Vai su X
Cospirazioni digitali e segreti nel quarto capitolo della saga con l’ex agente Jason Bourne; Abbiamo ancora bisogno di Jason Bourne; Jason Bourne (2016) - Matt Damon riprende il suo ruolo cult nel thriller da (ri)scoprire su Max.
The Big Question: qual è il segreto del successo di Newsmax? - Dopo un debutto esplosivo alla Borsa di New York, il CEO di Newsmax Chris Ruddy ha partecipato a The Big Question insieme ad Angela Barnes, caporedattrice di Euronews specializzata in economia, per ... Come scrive it.euronews.com