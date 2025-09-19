Il segreto del battito di mani in The Conjuring | perché dopo 12 anni fa ancora paura

I film horror e i jump scare sono un binomio quasi inscindibile. Alcuni spettatori li considerano un cliché abusato, altri li trovano genuinamente terrificanti. In ogni caso, va riconosciuto il merito ai film che riescono a usarli con efficacia, come L’Evocazione: The Conjuring, uscito nel 2013. Nessuno dei jump scare del film sembra gratuito, ognuno è studiato per enfatizzare l’attività paranormale all’interno della casa infestata. E il fatto che gli eventi narrati siano ispirati a una storia vera rende tutto ancora più agghiacciante. La pellicola si basa sulle esperienze della famiglia Perron a Harrisville, Rhode Island, tra il 1971 e il 1980. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il segreto del battito di mani in The Conjuring: perché dopo 12 anni fa ancora paura

