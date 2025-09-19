Il segretario nazionale del Pci Mauro Alboresi ad Ancona per sostenere Lidia Mangani

ANCONA – Il segretario nazionale del Partito Comunista Italiano Mauro Alboresi sarà ad Ancona per sostenere la candidatura di Lidia Mangani alla presidenza della Regione Marche, le cui elezioni sono in programma per domenica 28 e lunedì 29 settembre.Lidia ManganiL’appuntamento è per domani. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

