Il sapere degli Estensi Mostra alle Gallerie su 130 anni di storia | foto e realtà virtuale

I musei sono luoghi che custodiscono memoria, dove il tempo e lo spazio sembrano congelati. Eppure anche i musei hanno una vita, si evolvono, si modificano, compiono un viaggio nel tempo e nello spazio. Dopo aver dovuto lasciare il Palazzo Ducale, divenuto sede dell’Accademia, la Galleria Estense venne inaugurata nei nuovi spazi al Palazzo dei Musei (già Albergo dei Poveri) il 3 giugno 1894. Adolfo Venturi aveva redatto nel 1887 la proposta di allestimento che fu condotta in porto da Giulio Cantalamessa. Ma in 130 anni la Galleria Estense si è trasformata più volte nell’aspetto e nella sistemazione delle opere: è bello dunque "Vedere e rivedere" la storia della Galleria attraverso i suoi allestimenti, nella mostra che si apre oggi nelle sale al piano terra del Palazzo dei Musei, e si potrà visitare fino al 1° febbraio 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

