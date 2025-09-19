Il sacrificio del miele arriva la lettura di poesie

Arezzo, 19 settembre 2025 –  È di Arezzo una delle voci più interessanti della poesia contemporanea. Massimo Triolo si è già affermato con diverse raccolte di prestigio, uscite per i tipi di un editore raffinato come Raffaelli di Rimini. La sua ultima silloge, Il sacrificio del miele (2024), conferma la voce sicura e originale dello scrittore aretino. A partire dal titolo, una citazione da Così parlò Zarathustra, in cui il miele sta a indicare la felicità della vita, sì, la sazietà raggiunta ma anche ciò a cui possiamo rinunciare per qualcosa di più grande, per una ricerca che va più a fondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

