Il ruolo non richiede una particolare esperienza Re Carlo III esige solo una totale dedizione E mette a disposizione un appartamento a Buckingham Palace

I l processo di selezione per lo staff delle cucine di Buckingham Palace è decisamente complicato. Per convincere il responsabile dei fornelli Royal, Mark Flanagan, ad assumerli, chef e assistenti devono essere accompagnati da credenziali ineccepibili e dimostrare di possedere capacità di alto livello, acquisite in anni di lavoro. Ma c’è un ruolo che, invece, non ha bisogno di alcuna esperienza: quello di kitchen porter, lo sguattero di re Carlo III. Royal Ascot 2025, eleganza e cavalli: l’arrivo in carrozza di re Carlo e Camilla X Re Carlo III cerca un nuovo sguattero per le residenze Royal. Flanagan sceglie personalmente i suoi assistenti tenendo però sempre conto del parere del re, che si fida ciecamente di lui. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il ruolo non richiede una particolare esperienza. Re Carlo III esige solo una totale dedizione. E mette a disposizione un appartamento a Buckingham Palace

