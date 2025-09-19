’Il Rumore del Lutto’ | Il Festival del dialogo sulla vita e la morte

Torna a partire dal 27 settembre, fino al 9 novembre ’ Il Rumore del Lutto festival ’, la rassegna culturale dedicata alla Death Education. Reggio Emilia sarà tra la città che ospiterà alcune delle iniziative in programma, che sono state presentate nella sede di Onoranze Funebri della Croce Verde, uno dei principali partner dell’evento. Giunto alla sua diciannovesima edizione, il festival è organizzato da Segnali di Vita Aps, sotto la direzione dei due ideatori Maria Angela Gelati e Marco Pipitone: "Era il giorno dei defunti e ci siamo detti che bisognasse portare questa ricorrenza, che siamo abituati a celebrare nei luoghi deputati, anche all’interno della città, tra i vivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

