Il rovello di Meloni tra Gaza Israele e consenso Tajani | Sì alla sanzioni per i ministri violenti
Dare un segnale all’opinione pubblica su Gaza, senza cedere all’opposizione. E’ il tormento del governo, il rovello di Giorgia Meloni. Il sostegno a Israele non verrà meno, ma la b. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: rovello - meloni
Chiara Braga. . Un’altra notte da incubo a Gaza. Cercano casa per casa, quelle che restano, donne e bambini. Oggi alla Camera ho rinnovato la richiesta alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di venire in Aula per decidere insieme azioni concrete al fin - facebook.com Vai su Facebook
Il rovello di Meloni tra Gaza, Israele e consenso. Tajani: “Sì alla sanzioni per i ministri violenti”.
Ue, Meloni prudente sulle sanzioni ad Israele: non vuole danni all'economia - L’Italia resta vigile, attenta a non trasformare una crisi internazionale in un danno per l’economia nazionale. Come scrive iltempo.it
Meloni-Schlein, comizi nelle Marche. La premier: “Non condividiamo la reazione di Israele a Gaza” - La premier ad Ancona per sostenere la ricandidatura di Acquaroli: "Nessuno in Italia è oggetto di un discorso di odio come la sottoscritta" ... Scrive ilfattoquotidiano.it