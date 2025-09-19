il romantico mendelssohn

La rassegna ’Sulle orme di Byron, musica e passione’, con cui le formazioni da camera dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini hanno accolto l’invito della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna a esibirsi nella corte interna dei Musei Byron e del Risorgimento, giunge al suo terzo e ultimo appuntamento in calendario questa sera a partire dalle ore 21.30. Protagonista in questo caso il Quintetto d’archi, che nell’accostare una brillante pagina di Donizetti, l’Allegro per archi in do maggiore in cui si scorge l’energia delle sue opere, al ventaglio emotivo del Quintetto n. 2 op. 87 di Mendelssohn, tra esuberanza e meditazione, condensa in un programma le promesse melodiche dell’opera italiana e l’espressività del “Romanticismo felice” di Mendelssohn. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

