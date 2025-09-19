Il ritorno di Jack Ma e il grande gioco dell’Ia cinese

Lo avevamo lasciato in esilio. Lontano dalla presidenza di Alibaba e forse anche dalla Cina. Lontanissimo dai palcoscenici pubblici e ancor più distante dai palazzi del potere di Pechino. Adesso, come se niente fosse, dopo cinque lunghissimi anni trascorsi in oblio chissà dove, Jack Ma ha ripreso il suo posto nel cuore del business hi-tech del Dragone. Non è stato proprio un fulmine a ciel sereno, visto che lo scorso febbraio il signor Ma era seduto in prima fila, insieme ai principali manager nazionali del settore tecnologico, ad un incontro organizzato da Xi Jinping in persona. E che, proprio presso la Grande Sala del Popolo di Beijing Capital City, il grande imprenditore e il leader della Cina si sono stretti la mano mettendo probabilmente la parola fine a ogni disputa intercorsa tra Alibaba e il Partito Comunista Cinese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

