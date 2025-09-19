Il ritorno del dirigibile? Ecco cosa sta testando la Nato al largo del Portogallo

Una livrea in argento scintillante e una silhouette che non è più così comune da oramai quasi un secolo. Così appare a primo impatto il nuovo sistema sviluppato dalla compagnia finnica Kelluu, originariamente per finalità di tipo scientifico e commerciale, e attualmente in fase di test sotto l’egida dell’Alleanza Atlantica per un eventuale impiego in compiti di sorveglianza marittima. Proprio in queste ore, infatti, a largo delle coste portoghesi l’aeromobile sta prendendo parte alle esercitazioni Robotic Experimentation and Prototyping using Maritime Unmanned Systems 25 e Dynamic Messenger 25 organizzate dalla Nato; lo scorso giugno, il velivolo è stato testato dalle forze armate di Helsinki anche all’interno dell’esercitazione Trident 25, e il prossimo ottobre parteciperà al Digital Backbone Experimentation condotto dall’Alleanza Atlantica in territorio lettone. 🔗 Leggi su Formiche.net

