Il ritorno dei tesori archeologici | inaugurata la collezione De Leo nel museo diocesano
BRINDISI - La Chiesa di San Michele Arcangelo - Scuole Pie di Brindisi accoglierà, giovedì 25 settembre 2025, l'inaugurazione della collezione archeologica "De Leo". La cerimonia, aperta dalla benedizione di monsignor Giovanni Intini, arcivescovo di Brindisi-Ostuni, rappresenta il culmine di un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: ritorno - tesori
Inaugurata la piazza Manlio Cancogni. Il ritorno nei luoghi che tanto amava - Tra l’altro negli spazi, sul lungomare, che accolgono la fontana artistica in bronzo "Dafne e Apollo" realizzata da suo cugino ... Lo riporta lanazione.it