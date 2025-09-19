Il rifugio atomico | la nuova serie Netflix tra guerra e natura umana

Ambientata in un futuro segnato dalla Terza guerra mondiale, la serie spagnola Il rifugio atomico di Álex Pina ed Esther Martínez Lobato porta su Netflix una riflessione cupa e intensa: dietro l’apocalisse resta l’istinto umano alla sopravvivenza. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Il rifugio atomico»: la nuova serie Netflix tra guerra e natura umana

In questa notizia si parla di: rifugio - atomico

"Il rifugio atomico": arriva una nuova serie dal creatore de "La casa di carta" e c'è anche Alvise Rigo

Occhio anche alla nuova serie Il rifugio atomico, dai creatori de La casa di carta

Dalla seconda parte della seconda stagione di “Mercoledì” alla serie tv “Il rifugio atomico”. Cosa vedere su Netflix a settembre

Il creatore de La Casa di Carta ha avuto da Netflix l'occasione di costruire un nuovo racconto.#IlRifugioAtomico, da oggi in streaming, parla di quell'1% della popolazione che detiene quasi la metà della ricchezza mondiale. Una nuova avventura? Sì e no... - X Vai su X

Arriva da oggi su Netflix la serie spagnola "El refugio atómico". "Il rifugio atomico" è la nuova serie degli ideatori di La casa di carta. TRAMA: In un bunker di lusso progettato per resistere a qualsiasi catastrofe immaginabile, un gruppo di miliardari è costretto a Vai su Facebook

La nuova serie su Netflix di Álex Pina di La casa di carta Il rifugio atomico, è una soap opera imbarazzante; La nuova serie Netflix Il rifugio atomico è un irresistibile mix di dramma e commedia; Il rifugio atomico, su Netflix, vi incollerà allo schermo.

La nuova serie su Netflix di Álex Pina di La casa di carta, Il rifugio atomico, è una soap opera imbarazzante - Una serie di fantascienza e critica sociale che non è né una né l'altra, Billionaires’ Bunker è piuttosto una strana telenovela su insopportabili milionari affamati di sesso ... Come scrive wired.it

Il rifugio atomico, la nuova serie dai creatori de La Casa di Carta è su Netflix - Il rifugio atomico è la nuova serie thriller di Netflix dai creatori de La Casa di Carta: ecco trama, trailer, cast e da quando è disponibile. Riporta gazzetta.it