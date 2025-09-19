Il rifugio atomico | la nuova serie Netflix tra guerra e natura umana

Laverita.info | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ambientata in un futuro segnato dalla Terza guerra mondiale, la serie spagnola Il rifugio atomico di Álex Pina ed Esther Martínez Lobato porta su Netflix una riflessione cupa e intensa: dietro l’apocalisse resta l’istinto umano alla sopravvivenza. 🔗 Leggi su Laverita.info

il rifugio atomico la nuova serie netflix tra guerra e natura umana

© Laverita.info - «Il rifugio atomico»: la nuova serie Netflix tra guerra e natura umana

In questa notizia si parla di: rifugio - atomico

"Il rifugio atomico": arriva una nuova serie dal creatore de "La casa di carta" e c'è anche Alvise Rigo

Occhio anche alla nuova serie Il rifugio atomico, dai creatori de La casa di carta

Dalla seconda parte della seconda stagione di “Mercoledì” alla serie tv “Il rifugio atomico”. Cosa vedere su Netflix a settembre

La nuova serie su Netflix di Álex Pina di La casa di carta Il rifugio atomico, è una soap opera imbarazzante; La nuova serie Netflix Il rifugio atomico è un irresistibile mix di dramma e commedia; Il rifugio atomico, su Netflix, vi incollerà allo schermo.

rifugio atomico nuova serieLa nuova serie su Netflix di Álex Pina di La casa di carta, Il rifugio atomico, è una soap opera imbarazzante - Una serie di fantascienza e critica sociale che non è né una né l'altra, Billionaires’ Bunker è piuttosto una strana telenovela su insopportabili milionari affamati di sesso ... Come scrive wired.it

rifugio atomico nuova serieIl rifugio atomico, la nuova serie dai creatori de La Casa di Carta è su Netflix - Il rifugio atomico è la nuova serie thriller di Netflix dai creatori de La Casa di Carta: ecco trama, trailer, cast e da quando è disponibile. Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Rifugio Atomico Nuova Serie