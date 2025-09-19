Il Resto del Carlino a Reggio Emilia Duecento persone per la festa | Da sempre punto di riferimento

Ilrestodelcarlino.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre duecento persone per celebrare i 140 anni del Resto del Carlino a Reggio Emilia. La Sala degli Specchi del Teatro Valli era folta di persone, dai rappresentanti delle istituzioni ai cittadini, passando per le personalità che hanno lasciato e stanno lasciando il segno nella storia del territorio. Un successo anche online con oltre diecimila persone collegate in streaming all’evento. Per festeggiare l’importante anniversario sul palco si sono alternati diversi ospiti che hanno attraversato pagine di giornale storiche, imprese sportive, sfide politiche, eccellenze culturali ed enogastronomiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il resto del carlino a reggio emilia duecento persone per la festa da sempre punto di riferimento

© Ilrestodelcarlino.it - Il Resto del Carlino a Reggio Emilia. Duecento persone per la festa: "Da sempre punto di riferimento"

In questa notizia si parla di: resto - carlino

Tour 140 anni del Resto del Carlino, sfoglia lo speciale per le tappe di Ascoli e Fermo

Ndoye non spingerà per la cessione al Napoli come ha fatto Beukema (Il Resto del Carlino)

Lucumi Inter, il colombiano opportunità di mercato? Il suggerimento de Il Resto del Carlino

a Reggio Emilia. Duecento persone per la festa: Da sempre punto di riferimento; celebra 140 anni a Reggio Emilia: ad aprire è il Carnevale di Tondelli; Incendio a Reggio Emilia: van da 9 posti in fiamme, illesi i passeggeri.

resto carlino reggio emiliaMorto dopo il ‘taser’: “Quei tre poliziotti erano lì per fare il loro dovere” -  Il difensore Tar quini: “Ora è necessario chiarire le sue condizioni di salute ” ... Scrive ilrestodelcarlino.it

resto carlino reggio emiliaInseguito e aggredito: "Mi hanno massacrato. Ho chiesto aiuto al bar e nessuno mi ha aiutato" - Due persone pestate a sangue martedì senza alcun apparente motivo a Reggio Emilia. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Resto Carlino Reggio Emilia