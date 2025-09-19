Il Resto del Carlino a Reggio Emilia Duecento persone per la festa | Da sempre punto di riferimento

Oltre duecento persone per celebrare i 140 anni del Resto del Carlino a Reggio Emilia. La Sala degli Specchi del Teatro Valli era folta di persone, dai rappresentanti delle istituzioni ai cittadini, passando per le personalità che hanno lasciato e stanno lasciando il segno nella storia del territorio. Un successo anche online con oltre diecimila persone collegate in streaming all’evento. Per festeggiare l’importante anniversario sul palco si sono alternati diversi ospiti che hanno attraversato pagine di giornale storiche, imprese sportive, sfide politiche, eccellenze culturali ed enogastronomiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Resto del Carlino a Reggio Emilia. Duecento persone per la festa: "Da sempre punto di riferimento"

