Il respiro di pneumOS dallo Stretto a Expo Osaka 2025 | la città si trasforma in laboratorio di immaginazione condivisa
Il 21 settembre Oriana Persico sarà protagonista del talk "Il respiro di pneumOS, dallo Stretto a Expo Osaka 2025", in programma alle 18 nell’ambito di Nova - Simposio sulle arti elettroniche – iniziativa che porta a Reggio Calabria esperienze di arte elettronica, performance, musica e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
"Il respiro di pneumOS, dallo Stretto a Expo Osaka 2025": la città si trasforma in laboratorio di immaginazione condivisa - Al Clef in piazza del Carmine si parlerà di pneumOS, del suo significato, della ricerca che ha portato alla sua realizzazione, del percorso che l’ha condotto da Ravenna a Osaka, in Giappone, nel ... reggiotoday.it scrive
L’aria di Ravenna diventa musica nell’opera cibernetica di Oriana Persico all’Expo di Osaka - L’opera “pneumOS” di Oriana Persico è esposta in Giappone, ad Osaka, nel cuore del Padiglione Italia di Expo 2025. Scrive artribune.com