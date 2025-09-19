Il Ravenna ribalta il Perugia e vola in vetta
Ravenna, 19 settembre 2025 – Un Ravenna con un cuore grande così ribalta il Perugia e si prende la vetta della classifica in coabitazione con l'Arezzo, sconfitto 1-0 in casa dal Guidonia. E dire che il primo tempo era stato di marca umbra, con i perugini andati sul 2-. Ma il gol di Spini a pochi istanti dal riposo aveva riacceso la speranza. Nella ripresa scende in campo un altro Ravenna, chiude in area il Perugia e in due minuti ribalta la partita: prima con un fantastico tiro a giro di Donati al 61' poi al 63' con un tocco ravvicinato di Tenkorang, che dopo poco sfiora il quarto gol con una finezza di tacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
