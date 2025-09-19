Il Rallijs C?sis accende il TER | 21 iscritti sugli sterrati lettoni
Il terzo round del Tour European Rally e quinto appuntamento del campionato lettone fa tappa a C?sis: oltre 100 km cronometrati e con M?rti?š Sesks favorito d’obbligo Il TER (Tour European Rally) arriva in Lettonia per il suo terzo appuntamento stagionale, in concomitanza con la quinta prova del campionato lettone. Il palcoscenico scelto è quello . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
