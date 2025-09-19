Il racconto dell' uomo che ha difeso la sua famiglia | Sì ho picchiato i ladri Lo rifarei

"Sono buono come il pane, ma non toccatemi la mia famiglia". Così Liviu Apetrei, 38 anni, camionista di origine romena residente nella frazione di Colfrancui, in provincia di Treviso, ha raccontato quanto avvenuto nella notte in cui ha affrontato tre ladri entrati nella sua abitazione e li ha messi in fuga, scaraventandoli giù dal terrazzo. Un gesto istintivo, come lui stesso lo definisce, che oggi ha acceso il dibattito sulla legittima difesa. I rumori sospetti sul retro. L’episodio è avvenuto una settimana fa in una zona residenziale di Oderzo. Intorno alle 22, Apetrei si trovava in casa con la moglie e le tre figlie piccole, quando ha sentito dei rumori sospetti provenire dal retro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il racconto dell'uomo che ha difeso la sua famiglia: "Sì, ho picchiato i ladri. Lo rifarei"

